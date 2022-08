Bari-Palermo 0-1, Valente: “Primo gol in B? Grande emozione. Contento del risultato”

Le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dell'autore del gol del vantaggio rosanero, Nicola Valente . Uno a zero per la formazione rosanero allenata da Eugenio Corini , nella prima frazione di gioco tra Bari e Palermo , sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie B . Di seguito le parole dell'ex Carrarese:

"Primo gol in Serie B della mia carriera? Grande emozione. Era importante fare il bene della squadra, gol o non gol. Pensavo che il gol fosse valido perché ero partito dietro. Sono contento del risultato e sono convinto che daremo anche di più nella ripresa. Questo vantaggio vale tanto perché il Bari lotta per il vertice e noi siamo qui per dare loro filo da torcere"