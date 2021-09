Bari-Paganese, Mignani dopo il pari: “Serve serenità, troppe occasioni sprecate”

Le parole del tecnico del Bari nel corso della conferenza stampa post pareggio contro la Paganese

"I punti si accolgono sempre volentieri, è stata una partita strana e dai due volti. Quando si rimane in inferiorità numerica si può soffrire, ma noi lo abbiamo fatto nel modo giusto senza particolari patemi. Siamo stati fortunati sulla traversa, ma abbiamo preso un gol in ripartenza che era l'unica occasione in cui non avremmo dovuto prenderlo. Abbiamo creato e creduto di poter vincere anche dopo il 90'. La gente lo ha apprezzato. Antenucci? I rigori si sbagliano, succede a tutti. Ha caratteristiche da finalizzatore, io gli chiedo tanto sacrificio e lui si è messo a disposizione della squadra. Gli manca l'occasione per far gol. La cosa che più mi salta all'occhio del primo tempo è che non abbiamo fatto il secondo gol, abbiamo avuto situazioni in ripartenza che non abbiamo gestito bene e abbiamo sbagliato tante cose facili per forzare giocate: io non lo chiedo e mi fa arrabbiare. Sono gli altri che devono avere l'ansia di recuperare, noi dobbiamo avere la serenità".