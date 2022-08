Bari-Padova 3-0, Mignani dopo la Coppa Italia: “In B possiamo dare fastidio a tutti”

"Abbiamo fatto tante cose buone, ma altre dove dobbiamo assolutamente migliorare. Sono contento per la condizione fisica e della voglia della squadra, che ha sofferto quando c'era da soffrire - ha dichiarato il tecnico del Bari -. Ricci ha saltato un paio di allenamenti (per il problema al cuore, ndr), la preoccupazione era la tenuta fisica ma ha risposto bene. Folorunsho può fare più ruoli; con l'entrata di Mallamo l'ho anche alzato, ma ora deve mettersi in pari con gli altri a livello di condizione. Caprile ha fatto un’ottima partita, ha dato sicurezza. Se tutti capiamo che in B dobbiamo alzare l'asticella, io credo che possiamo diventare una squadra fastidiosa per tutti".