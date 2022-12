Bari-Modena 4-1: Mignani cala il poker a Tesser al “San Nicola”. Ruben Botta show

Il Bari torna a vincere anche al San Nicola e si riporta a tre punti dal secondo posto. Ruben Botta prima si inventa un gol straordinario dalla distanza, poi ispira il raddoppio di Folorunsho. I padroni di casa iniziano a soffrire per l'espulsione precoce di Maiello, ma Caprile con i suoi interventi mantiene la porta inviolata. Un autogol di Cittadini a inizio ripresa fa calare il sipario sul match, chiuso da un coast to coast di Di Cesare. Per gli ospiti punizione di Diaw nel finale.