Bari, Mignani: “Vittoria importante, a volte ci vuole un pò di fortuna”

Le parole del tecnico del Bari nel corso della conferenza stampa post sfida contro il Picerno

Il Bari ha ottenuto una vittoria importante superando per 1-0 in trasferta il Picerno , successo fondamentale per i pugliesi che bissano il 4-0 rifilato nello scorso turno al Monterosi Tuscia . Il tecnico dei biancorossi, Michele Mignani , nel corso dell'intervista concessa a RadioBari, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

"La vittoria ci rende felici, anche se c’è stata un po’ di sofferenza nel finale. Nel primo tempo, abbiamo sbagliato alcune scelte, nel momento dell’ultimo passaggio, ed i nostri avversari sono stati pericolosi in un paio di ripartenze. Sono contento che oggi sono entrati alcuni ragazzi che non giocavano da tempo, e si son resi utili. Cambi decisivi? A volte ci vuole un po’ di fortuna. Non esistono titolari e seconde scelte - ha detto Mignani dalle parole raccolte da tuttobari.com -, in questa squadra. Dobbiamo lavorare per portare ad un livello altissimo tutti quanti. La forza del gruppo è fondamentale. Dobbiamo stare bene insieme, e lavorare in settimana. I risultati aiutano, bisogna far sentire che tutti sono importanti. Abbiamo avuto tante occasioni, nel primo e nel secondo tempo. Ci vuole anche fortuna, nelle scelte".