Bari, Mignani: “Ternana solida, match difficile per noi. Perdere non mi spaventa…”

KO CONTRO ASCOLI E FROSINONE -"Sono convinto che nelle ultime tre partite la squadra abbia fatto sempre la prestazione. Trovi squadre super attrezzate, dove non ti devi spaventare se ne perdi due o tre. Ti devi spaventare se non c’è la prestazione, ma non è il nostro a caso. Ci sono stati episodi, che alcune volte vanno a tuo favore altre no. A Parma abbiamo creato occasioni, ma non le abbiamo sfruttare. A Frosinone siamo rimasti in 10, ma ci siamo difesi con ordine. Un episodio poi ha sancito una sconfitta che, se non fosse avvenuto, staremmo parlando di una prestazione strepitosa".