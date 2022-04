Bari, Mignani: “Supercoppa? Torneo stimolante, non si possono fare brutte figure”

Le parole del tecnico del Bari, in vista della sfida valida per la Supercoppa di Serie C contro il Sudtirol e in occasione del suo cinquantesimo compleanno

Mediagol ⚽️

Parola a Michele Mignani. Cinquant’anni e un sogno realizzato, quello di riportare il Bari in Serie B. Adesso, dopo la festa delle ultime settimane, i biancorossi puntano l'ennesima soddisfazione della loro stagione, con la Supercoppa di Serie C che entra nel vivo per decretare la squadra più forte dell'intera Lega Pro. Un secondo trofeo che il Bari punta con forza, così come lo stesso Mignani, condottiero in panchina di una stagione incredibile. Intervistato ai microfoni del Corriere dello Sport, Mignani ha espresso le sue sensazioni sulla sfida contro il Sudtirol, parlando anche della formula del mini torneo e delle possibilità di successo della sua formazione.

Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Una competizione stimolante, vogliamo provare a fare bene. Non ci arriviamo tutti nello stesso modo: noi quello che dovevamo fare l’abbiamo terminato tre settimane fa e inconsciamente tendi a lasciare qualcosa. Affrontiamo una squadra, forte, completa in tutti i reparti, molto fisica e aggressiva che ha fatto qualcosa di strepitoso prendendo solo 9 gol in tutta la stagione, un record in tutte le categorie. Sono dati che danno un significato al valore di questa squadra rendendo stimolante il confronto. Giochiamo in casa e faremo di tutto per provare a batterli, anche se sarà difficile perchè hanno perso solo due partite in tutta la stagione. Questa formula mette a confronto le tre vincitrici. Mi rendo conto che possa avere un significato relativo. Non è semplice riprendere giocatori che hanno mentalmente lasciato qualcosa per strada. Ma è giusto onorarla è farla bene. Diventa una questione d’orgoglio, serve a capire il valore delle altre avversarie. Forse l’attenzione non sarà quella delle partite di cartello, ma cercheremo lo stesso di fare il massimo. Bisogna riattaccare la spina, altrimenti si fanno brutte figure che non possiamo permetterci. Vincere è sempre meglio che non vincere, affrontare una squadra cosi serve a farti capire anche quanto vali. Bisogna fare di tutto per trarre il massimo da questa competizione".