Bari, Mignani: “Spirito di oggi giusto. Cheddira sta vivendo un sogno, futuro…”

"Noi dobbiamo avere questo atteggiamento, lo spirito di sacrificio e per noi deve essere il presupposto di ogni partita. Poi ci sono gare dove ti escono certe giocate, lo spirito oggi è stato quello giusto e lo è stato anche quando non si vinceva. Vincere in questo campionato non è facile, ci vuole equilibrio perché siamo una neopromossa. E' stata una partita particolare, siamo rimasti in dieci e abbiamo tenuto il campo ed è stata la soddisfazione più grossa. Cheddira? Ho messaggiato con lui prima della partita, credo che sta vivendo un bel sogno. Devono credere in quello che fanno, meglio averne uno in più che uno in meno. Siamo comunque contenti per lui, dobbiamo essere per forza orgogliosi. Di Cesare ha 39 anni ma è un po' pazzo, a volte mi fa un po' arrabbiare ma oggi gli è concesso tutto. Sta facendo un campionato incredibile, speriamo si preservi e stasera non esageri nei festeggiamenti. Cerco di viverla sempre con il giusto equilibrio, non vedo il motivo di esaltarsi in questo campionato dopo un filotto di risultati positivi. Dobbiamo fare più punti possibili per metterci a riparo da sorprese. Questa è una piazza particolare, se le cose vanno male il pallone diventa pesante. Il futuro non si può conoscere, adesso abbiamo Reggina e Genoa".