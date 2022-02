Bari, Mignani: “Serie C difficile, ogni gara è una battaglia, Turris squadra tosta”

Le dichiarazioni di Michele Mignani, tecnico del Bari, al termine della gara tra i biancorossi e la Turris, vinta dai galletti per 1-0

Torna a vincere il Bari e lo fa nella difficile gara in trasferta contro la Turris . Dopo una sconfitta e un pareggio, la compagine di Michele Mignani ritrova i tre punti e mantiene la distanza di sette punti dalla seconda in classifica, nonostante la contemporanea vittoria del Catanzaro . Vittoria di misura per i galletti, con il gol firmato nel primo tempo da Cheddira . Al termine del match il tecnico del Bari è intervenuto ai microfoni di RadioBari, di seguito le sue dichiarazioni:

"Sono partite difficilissime per tanti fattori ma questa è la C. La Turris è una squadra che gioca molto e fa tanti gol. Ti fa patire le pene dell'inferno, lo abbiamo visto all'andata. Abbiamo fatto la partita giusta sotto l'aspetto caratteriale, ma mi aspetto che si chiuda prima. Sia perchè hai la possibilità di farlo e perchè te ne danno l'occasione. Però i ragazzi hanno combattuto e gli va riconosciuto. Magari può capitare di non essere serenissimi con la testa e questo ti influenza, ma queste partite vanno chiuse. Loro sono una squadra che gioca e lascia tanti spazi, dovevamo sfruttarli meglio. Abbiamo sbagliato tante scelte. Sia nella parte finale quando eravamo in superiorità numerica che all'inizio. Non dobbiamo dargli coraggio. A volte ci perdiamo in un bicchiere d'acqua magari facendo un tocco in più. In questo momento, però, sono tutte partite difficili. È stata una battaglia".