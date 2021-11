Bari, Mignani: “Qui nessun titolare. Juve Stabia? Non possiamo sbagliare”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Bari alla vigilia del match contro la Juve Stabia

"Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, dobbiamo entrare in campo determinati: non possiamo permetterci assolutamente di sbagliare partita". Parola di Michele Mignani. Diversi i temi trattati dal tecnico del Bari, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domani, sabato 6 novembre, alle ore 14:30 allo Stadio "Romeo Menti": dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata contro il Catanzaro, alle prestazioni offerte fin qui dalla compagine campana. Ma non solo... "La Juve Stabia ha giocatori vivaci davanti, hanno cambiato allenatore da poco e vorranno far bene davanti al proprio pubblico. Il campo in erba sintetica? C'è sia noi, sia per loro. Io mi auguro che non sia un fattore, o che sia quantomeno positivo per noi. Siamo coscienti del fatto che si tratta di un campo difficile, in casa sono pericolosi", le sue parole.