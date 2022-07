Bari, Mignani: “Questione anagrafica una priorità. Antenucci sta bene, Di Cesare…”

"Una delle priorità che avevamo era la questione anagrafica. Il direttore ha lavorato da subito sui giovani che abbiamo seguito durante l'anno o che abbiamo colto come occasione. Faremo le nostre valutazioni e faremo le nostre scelte. Sono ragazzi interessanti che abbiamo preso con entusiasmo. "Valerio Di Cesare si è conquistato il rinnovo sul campo. Al di là dell'età ha dimostrato di poterci stare. Ha un valore importante in questo gruppo. Noi siamo tra i più anziani del gruppo e per questo sono contento di poter contare ancora su di lui. "Antenucci ha dimostrato di stare talmente bene che ha può stare tranquillamente in questa categoria. Cheddira l'abbiamo voluto riportare a Bari a tutti i costi. Sta a lui dover dimostrare sul campo la nostra fiducia. Ci sono giocatori che sanno qual è il loro futuro. Rispetteremo il calciatore e le persone e per questo dobbiamo mettere a tutti la possibilità di lavorare. Dovrò incontrare ancora il direttore e la società per fare delle valutazioni più approfondite. "Faremo delle amichevoli con un grado di difficoltà sempre maggiore. Penso ne faremo tre. Quest'anno siamo partiti un po' più presto del solito e faremo degli step graduali". Caprile ha fatto molto bene in Lega Pro. Aveva gli occhi addosso da tante squadre e il direttore ha fatto un bel colpo. Vuole cominciare a costruire una squadra di proprietà che possa essere un patrimonio per la società. Frattali e Polverino hanno fatto bene, per cui siamo tranquilli. "Galano è con noi e fa parte del progetto Bari. Poi se arriveranno offerte le valuteremo. Botta? Non l'ho sentito, ma non ho sentito nessuno (ride, ndr). Mallamo? Nessun problema per l'Atalanta con Mallamo. Non siamo assolutamente infastiditi, ci sono buoni rapporti. Anche l'anno scorso arrivò in ritardo. E poi ha fatto bene".