Bari, Mignani: “Partita tirata e sofferta, battere il Catanzaro non è semplice”

Il tecnico del Bari, Michele Mignani, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida tra i biancorossi e il Catanzaro

⚽️

Michele Mignani, tecnico del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di "RadioBari", al termine della gara del "San Nicola" tra i biancorossi e il Catanzaro, valida per la dodicesima giornata del girone C di Serie C.

I padroni di casa si sono imposti sui giallorossi per 2-1, grazie alle reti di Antenucci e Simeri. Non basta al Catanzaro il gol di Pietro Cianci, che al minuto 41 ha accorciato le distanze. Il Bari si conferma quindi capolista del girone C portandosi a +7 sui calabresi.

"E' stata una partita molto tirata. Magari non bellissima, ma quello che era importante era ritrovare noi e il Bari ha ritrovato se stesso. Siamo contenti, ancora di più perché è stata sofferta. Bisogna soffrire e oggi i ragazzi l'hanno fatto nella maniera giusta. Lavorare sui contropiedi? Nel secondo tempo la palla pesa di più e a volte c'è l'idea di calciarla fuori per allontanarla. Lì qualcosa l'abbiamo concessa. In alcune situazioni siamo arrivati a farli correre con ripartenze. Antenucci e Simeri ci hanno fatto vincere? Qua si parla di squadra, abbiamo fatto una partita di sostanza, battere il Catanzaro non è semplice. Noi dobbiamo guardare il nostro percorso, bisognava dare un segnale a noi stessi per reagire a una brutta batosta".