Bari, Mignani: “Palermo? Partenza difficile. Vi spiego assenze Menez e Cheddira”

"Era una partita ufficiale, dovevamo cercare di fare bella figura". Così Michele Mignani, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Parma, andata in scena sabato pomeriggio al "San Nicola". "Credo che al di là del risultato la squadra a larghi tratti sia stata bene in campo, anche se cancello completamente l'ultimo quarto d'ora, dove la condizione è calata. Però nel calcio conta tirare in porta, loro hanno fatto gol nelle occasioni che hanno avuto. C'è da lavorare sotto tanti aspetti, credo che però non sia giusto distruggere quello che stiamo provando a costruire per una partita. Torniamo a casa con le orecchie basse, ma dobbiamo pensare positivo e reagire", ha dichiarato il tecnico del Bari, sconfitto per 3-0 fra le mura amiche dagli uomini di Fabio Pecchia in occasione della gara valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa.