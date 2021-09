Bari, Mignani: “Paganese? Impegno da non sottovalutare, ricerchiamo la continuità”

Le parole del tecnico della formazione biancorossa in vista dell'importante match contro la Paganese

Parola a Michele Mignani. In vista dell'impegno di Serie C che vedrà contrapposte Bari e Paganese, il tecnico dei Galletti ha analizzato la gara nella canonica conferenza stampa della vigilia. La formazione pugliese - attualmente in testa al Girone C con 10 punti - vuole confermare il rendimento messo in campo nelle prime quattro giornate di campionato, mettendo da subito in chiaro le gerarchie tecniche presenti all'interno del torneo.