Bari, Mignani: “Non era la giornata per il bel calcio, mi interessava solo vincere”

Un Bari cinico, supera di misura l'ostacolo Vibonese con uno 0-1 firmato da Scavone. Queste le dichiarazioni del tecnico biancorosso Mignani

"Questa è stata una partita difficilissima. Le condizioni non aiutavano, era la terza gara di una settimana molto dura e non eravamo brillanti. I ragazzi vanno lodati perché l'abbiamo portata a casa, non conta essere belli, ma vincere. La squadra ha rischiato poco, ha capito che non era la giornata adatta per un determinato tipo di calcio. Alla fine a venir fuori sono stati i valori dei ragazzi, anche di chi ha giocato meno, come Scavone, che al di là del gol è sempre disponibile. Questo fa felice me e tutti, il gruppo è cresciuto a livello di compattezza ed armonia".