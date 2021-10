Bari, Mignani: “Nessuna aspettativa, i risultati sono frutto del lavoro dei ragazzi”

Il tecnico del Bari, Michele Mignani, ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi sulla partenza sprint dei biancorossi, primi in classifica nel girone C di Serie C

Parola a MicheleMignani. Il tecnico del Bari è stato protagonista di un'interessante intervista rilasciata ai microfoni del Tgr Puglia, soffermandosi sull'ottima partenza in campionato della squadra pugliese. Il primato nel Girone C di Serie C e i 20 punti conquistati in otto partite rendono certamente orgoglioso l'allenatore biancorosso e tutto l'ambiente, nel quale regna tuttavia la consapevolezza di un campionato ancora lungo e colmo di ostacoli ad ogni impegno.

Nonostante la partenza sprint dei Galletti, infatti, Mignani lascia trasparire soltanto un cauto ottimismo per l'attuale posizione di classifica, sottolineando come la squadra ragioni sulle proprie prestazioni di settimana in settimana, non facendosi cogliere dall'eventuale euforia del primato. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Non ci sono aspettative, ragioniamo settimana in settimana. I ragazzi sono stati bravi e hanno lavorato duro, quello che otteniamo è merito di questo. Possiamo far male in qualsiasi momento? Frutto della qualità dei giocatori, della voglia e delle motivazioni di vincere le partite. Poi c'è un pizzico di fortuna che non basta mai. Lo spirito deve essere quello di attaccare e difendere tutti insieme. Bisogna accompagnare l'azione con veemenza, forza e tanti giocatori. Rosa? Le difficoltà sono di dover scegliere i primi 11 e poi essere bravo nei cambi. Loro ti aiutano tantissimo in questo, ci sono 22 titolari. Ad oggi sia chi ha giocato e chi è entrato, ha fatto il suo dovere"