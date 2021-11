Bari, Mignani: “Latina strutturato, obbligati a vincere. Titolari? Serve serenità”

Le parole del tecnico del Bari alla vigilia del match contro il Latina

Parola a Michele Mignani . È intervenuto così il tecnico del Bari , alla vigilia della sfida interna di Serie C contro il Latina . La capolista del Girone C ospiterà la dodicesima compagine del gruppo meridionale di Lega Pro , in cerca di una vittoria che possa avvicinarla ulteriormente alla zona playoff. I galletti non sono chiaramente l'avversario ideale per conseguire un obiettivo simile, con la banda di Mignani obbligata a vincere per tenere a distanza le inseguitrici dalla vetta della classifica. Palermo, Turris e Monopoli sperano infatti in un passo falso dei biancorossi, sui quali la pressione sta cominciando a farsi sempre più intensa.

Ne è consapevole anche lo stesso Mignani, che in conferenza stampa ha presentato la sfida al Latina e parlato dell'attuale situazione dei suoi. Ecco le sue dichiarazioni: "Il Latina è una squadra compatta, che concede pochi spazi, che ha trovato anche soluzioni offensive con un attaccante di struttura, e uno più rapido e veloce. Il loro 3-5-2 copre tutto il campo, sfrutta l'ampiezza. Hanno calciatori dinamici anche in mezzo al campo. Il tecnico Di Donato? Ho giocato con lui in due situazioni differenti. Ci trovammo a Castel di Sangro e a Siena, in due occasioni diverse. E' un ragazzo in gamba, che stimo. So che ha cominciato questo percorso, l'anno scorso l'ho incontrato e mi ha fatto uno scherzetto, spero ora di farglielo io".

Mignani ha poi proseguito la conferenza stampa parlando delle possibili scelte di formazione che potrebbe adottare contro i nerazzurri, sottolineando in particolare le condizioni di Paponi e Simeri, entrambi in dubbio per il match: "Paponi e Simeri ieri hanno fatto tutto con la squadra, dunque possiamo considerarli dentro la partita. La formazione? Non lo so, abbiamo un ultimo allenamento, faremo valutazioni, poi decideremo assieme allo staff. Come ho detto in passato, un allenatore deve avere la serenità di fare delle scelte. Abbiamo grandi professionisti: loro sanno bene che si gioca in undici e ci sono i cambi. Ma non posso far giocare tutti, è una questione matematica. Piano piano lo stanno accettando. Non pretendo che chi non gioca sia felice, ma dobbiamo ragionare col noi e non con l'io. I diffidati? Non faccio ragionamenti in questo senso, è troppo importante domani. Magari a partita in corso potrei ragionare, ma non sicuramente dall'inizio".