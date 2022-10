Bari, Mignani: “Inter agli ottavi di Coppa Italia? Per adesso pensiamo al Parma”

"La Coppa Italia è una competizione nazionale, c'è una diretta tv ma il nostro impegno non cambia in funzione delle televisioni nazionali".

Così il tecnico del Bari, Michele Mignani, in conferenza stampa. L'allenatore, in vista della sfida di Coppa Italia in programma questa sera al "San Nicola" contro il Parma, si è espresso sul momento vissuto dalla squadra soffermandosi sulla prossima avversaria dei galletti in caso di qualificazione agli ottavi.