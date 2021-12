Bari, Mignani: “Girone di ritorno più difficile. Primato e mercato…”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Bari alla vigilia della sfida contro il Potenza

MERCATO -"Ho sempre risposto nello stesso modo: non ho mai pensieri che vanno molto in là. Non penso a quello che sarebbe potuto essere. In ritiro a Storo abbiamo lavorato in nove, ma io pensavo sempre a cosa far fare alla squadra ogni giorno. Non penso lontano. Non ho immaginazioni in questo senso. Quello di oggi è frutto del lavoro e dell'applicazione dei ragazzi. Non voglio pensare nemmeno al prossimo mese col discorso mercato. Abbiamo troppo bisogno di fare una grande partita domani. Successivamente staccheremo la spina per qualche giorno e poi, con direttore e società, ragioneremo per il futuro. Uomini in entrata con un occhio alla B? Io faccio l'allenatore, questo è compito di altri, non mio. Darò indicazioni? Sì, a tavola su come sistemare panettoni e spumante (ride, ndr)".