Bari, Mignani: “Fuga? Girone C equilibrato, troppo presto per parlarne”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Bari, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Turris

"I numeri difficilmente mentono. La Turris viene da 3 vittorie con tanti gol, per chi vede le partite e studia gli avversari non è un caso". Lo ha detto Michele Mignani. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Turris, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "San Nicola", il tecnico del Bari ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. "E' una partita difficile, un ostacolo importante. Vediamo quali saranno le condizioni climatiche, perchè è prevista pioggia ed il terreno potrebbe essere diverso. La squadra sta bene, l'abbiamo preparata nella maniera giusta. Vogliamo dare continuità a quello che stiamo facendo, soprattutto in termini di punti. La classifica? Troppe poche partite per parlare di fuga. Se fai le prestazioni, arrivano i risultati. Il campionato è molto equilibrato. Tutte le squadre hanno una logica ed un perchè. Vincere fa sempre bene, ti fa lavorare serenamente e dà entusiasmo. Ma ogni martedì si azzera tutto", le sue parole.