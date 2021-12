Bari, Mignani: “E’ un campionato difficile, dobbiamo fare punti contro tutte”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Bari, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Avellino

"I punti sono tutti importanti, quelli che abbiamo fatto fino ad oggi e quelli che faremo fino alla sosta. Abbiamo come obiettivo la partita di lunedì e adesso ragioniamo su quelli". Lo ha detto Michele Mignani, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Avellino, in programma lunedì sera allo Stadio "Partenio-Lombardi". Diversi i temi trattati dal tecnico del Bari, attuale capolista del Girone C di Serie C. "Noi sappiamo quello che dobbiamo fare quando andiamo a giocare una partita importante. Per noi però, lo sapete, consideriamo tutte le partite come ostacoli da superare per il nostro obiettivo finale. Abbiamo lavorato bene in settimana, vediamo cosa succederà lunedì. Noi abbiamo le nostre idee di gioco, sarà una partita da affrontare con la massima attenzione, concentrazione e cattiveria sportiva. Ogni partita è un esame, ogni partita ti dà possibilità di mettere punti in classifica", le sue parole.