Bari, Mignani e la Coppa Italia: “San Siro? Uno step per volta, Parma pericoloso”

"Sicuramente in funzione del fatto che giocheremo più partite in pochi giorni ci sarà spazio per chi ha giocato meno". Lo ha detto Michele Mignani, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Parma, in programma mercoledì pomeriggio alle ore 18:00 allo Stadio "Ennio Tardini". Il Bari, dunque, è pronto a tornare in campo per dimenticare il passo falso di sabato scorso contro l’Ascoli e per sognare San Siro: in caso di passaggio del turno, infatti, i biancorossi affronteranno l’Inter di Simone Inzaghi il prossimo 11 gennaio.

"La possibilità di andare a San Siro? La partita è stimolante per l'avversario che affrontiamo e per l'opportunità che può aprirsi dopo. Ma noi dobbiamo fare uno step per volta, ora pensiamo a far bene domani. Noi dobbiamo essere equilibrati nel giudizio. In questa prima parte di stagione abbiamo visto tante cose fatte bene ed altre meno bene. Contro il Parma sarà una partita diversa da quella di sabato scorso, sarà importante avere motivazioni altissime e spirito di combattimento. Il Parma è una squadra che ha tantissima qualità ed ha cambiato diversi giocatori. Per me resta una squadra pericolosissima", le sue parole.

LA PRIMA SCONFITTA -"Il ko con l'Ascoli? La mia lettura è la stessa avuta dopo la partita, credo che sia giusto pensare alla prossima. Bisogna essere sempre realisti, vivere la nostra realtà e sapere che ci possono essere sfide che non vanno bene. Anche perché c'è sempre un avversario e quello di sabato ha provato a fare di tutto per impedirci di giocare. Non credo che il fatto che ci siano tante persone allo stadio possa influenzare, il pubblico dev'essere un vantaggio. Noi percepiamo l'affetto ed il calore ed in ogni partita abbiamo dato il massimo".

TURNOVER - "Sicuramente ci saranno dei cambiamenti, ma questi sono sempre gestiti in funzione dell'ottimizzare risorse fisiche e mentali. Alcuni giovani possono fare tre partite in una settimana, in questo inizio di stagione è emersa una buona condizione atletica. Valuteremo con lo staff come gestire le energie. Non so se altre squadre potranno emulare l'Ascoli. Credo che Parma, Frosinone e Ternana faranno una partita diversa. I bianconeri li abbiamo affrontati in un momento di difficoltà, ma se noi fossimo riusciti a sbloccare il risultato con un episodio magari la sfida sarebbe finita in maniera completamente diversa. Ogni squadra ha la sua identità, sicuramente domani non ci aspetteranno e tenteranno di imporre il loro gioco", ha concluso Mignani.