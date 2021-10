Bari, Mignani: “Contro il Foggia punto prezioso. Tifosi? Spettacolo piacevole”

Piccola frenata per il Bari che pareggia al "San Nicola" nell'attesissimo derby contro il Foggia di Zdenek Zeman. Solamente un punto conquistato dalla squadra di Mignani che guida la classifica del girone C di Serie C a +4 sul Catanzaro secondo

Battuta d'arresto per il Bari che nell'attesissimo derby del "San Nicola" contro il Foggia di Zdenek Zeman conquista un solo punto. Galletti sempre al comando della classifica del girone C di a quota ventiquattro punti, nonostante il pari per 1-1. Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Bari, Michele Mignani, al termine della gara contro il Foggia.

"Abbiamo comunque portato a casa un punto contro una squadra difficile da affrontare. Abbiamo avuto le nostre opportunità, loro hanno anche avuto modo di metterci a volte in difficoltà. È stata una gara equilibrata. I tifosi? Loro di sicuro hanno vinto, è stato piacevole vederli dalla nostra parte a incitarci. Il Foggia? Sapevamo della loro linea alta, ci hanno fatto correre. Hanno avuto un buon palleggio, migliore del nostro".