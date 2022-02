Bari, Mignani: “Con la Paganese vittoria importante. Mercato ok, Mallamo…”

Le dichiarazioni di Michele Mignani, tecnico del Bari, alla vigilia della gara di Serie C tra i galletti e il Monterosi

"Abbiamo avuto pochi giorni per preparare la sfida: in questi casi bisogna riportare la giusta tensione. Con la Paganese è stata una vittoria importante, era importante ritrovare il passo. Ora una partita difficile, con una squadra che sta bene. Dobbiamo cercare di migliorarci ogni domenica: il girone di ritorno è un altro campionato, ogni squadra ha i suoi obiettivi. Loro contro chiunque hanno giocato li hanno messi in difficoltà. Tra infortuni e squalifiche non siamo al completo, però questa non è una preoccupazione per una squadra come la nostra che ha tanti titolari. Mercato? Abbiamo fatto le cose che volevamo. Dobbiamo ora ragionare di partita in partita: tutti daranno un contributo. Mallamo? Può fare il trequartista, ha fatto anche gol. Sotto certi aspetti è andato oltre le aspettative: non ci voleva l'infortunio, ma troveremo una soluzione per la prossima partita"