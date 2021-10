Bari, Mignani: “Campobasso avversario ostico. Antenucci sta crescendo”

Le parole del tecnico di pugliesi che ha presentato nella giornata odierna la sfida contro il Campobasso di domani

Il Bari è stata la squadra che ha convinto di più in questo avvio di stagione. La compagine pugliese non ha sbagliato praticamente nulla e si ritrova primo in classifica con 7 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Un bottino sicuramente importante, ma che in virtù della precocità del campionato non vale ancora molto. Già da domani il Bari se la vedrà contro il Campobasso che si presenta un impegno ostico per testare ulteriormente la rosa.