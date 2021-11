Bari, Mignani: “Brutta prestazione. Ho provato a cambiare ma non è servito”

Michele Mignani, tecnico del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara contro la Juve Stabia, persa dai galletti per 1-0

Il tecnico del Bari, Michele Mignani , è intervenuto ai microfoni di RadioBari dopo la gara tra i biancorossi e la Juve Stabia , conclusasi con una sconfitta per 1-0 a sfavore della compagine pugliese. In gol per le Vespe al minuto 45 Umberto Eusepi. Per il Bari si tratta della seconda sconfitta in campionato, dopo quella subita nel derby pugliese contro la Virtus Francavilla , nel secondo turno infrasettimanale della stagione.

"Oggi bisogna stare attenti a quello che si dice. È difficile spiegare una prestazione di questo genere, abbiamo fatto bene solo nei primi dieci minuti. Abbiamo concesso, preso il rigore in una situazione simile a tante quelle successe nel primo tempo. Abbiamo avuto troppa ansia facendo confusione, senza criterio. Ho provato a cambiare, abbiamo creato veramente poco. Una brutta prestazione, dobbiamo ripartire e ricredere in quello che si faceva fino alla settimana scorsa. La squadra è stata lunga, non siamo riusciti a fare niente di quello che avevamo preparato. L’obiettivo è tenere la partita in condizione di potersela giocare, non bisogna farsi prendere dall’ansia dopo lo svantaggio e pensare di poterla riprendere. Non ci siamo nemmeno avvicinati a poterla riprendere, in queste partite bisogna fare punti. Quello che penso è che il campionato non si vince oggi, ma bisogna dare continuità di risultati. Non la devi perdere, abbiamo fatto poco bene la fase di possesso e non possesso, nel secondo tempo era più facile pensare ad un 2-0 che a un nostro 1-1".