Bari, Mignani: “Bisogna mantenere la Serie B. Cheddira una bellissima sorpresa”

"Quando ti premiano fa piacere, è ovvio che il mio sia un lavoro di squadra, il premio va condiviso con le persone che mi hanno scelto, che mi hanno portato qui. La società e il direttore sportivo Ciro Polito. Senza un lavoro di staff la squadra non raggiunge obiettivi. La testa deve prevalere sul cuore, dobbiamo essere equilibrati e razionali, in un campionato difficilissimo come questo bisogna mantenere la categoria e consolidarci per il futuro. Cheddira? È stata una sorpresa, sotto certi aspetti, per tutti. Una bellissima sorpresa, questo exploit di inizio stagione gli ha permesso di entrare negli occhi di tutti, come il commissario tecnico del Marocco. Spero parta ancora più carico, con i piedi inchiodati per terra".