Bari, Mignani: “A Catania con entusiasmo, abbiamo un obiettivo. Sono in difficoltà”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Bari in vista della sfida contro il Catania, in programma domenica al "Massimino"

⚽️

"Noi dobbiamo ragionare per vincere. Sempre. Ogni partita ha difficoltà, ma dobbiamo cercare di lavorare per andare oltre alle difficoltà". Lo ha detto Michele Mignani. Diversi i temi trattati dal tecnico del Bari, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Catania, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Angelo Massimino": dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata contro il Picerno, alle prestazioni offerte fin qui dalla compagine etnea. Ma non solo...

CATANIA - "Il Catania ha giocatori di categoria vivaci e pericolosi, esprime una buona idea di calcio. Giocheranno in casa e vorranno provare a batterci. Vengono da una sconfitta, ma immeritata. Dobbiamo lavorare molto sulla mentalità, provando a mettere sotto l'avversario. Mi aspetto una partita tosta. Baldini è un ottimo allenatore e sa come motivare la squadra. Chiunque affronti il Bari ha delle motivazioni incredibili. Non abbiamo ancora fatto nulla, andiamo a Catania con entusiasmo. Se la partita non la affronti con lo spirito giusto, rischi di cadere e farti male. Non è un esame della verità, qui ogni settimana c’è un esame della verità, a prescindere dall’avversario. In ogni partita miriamo ai tre punti", le sue parole.

LA FORMAZIONE - "Questa settimana, rispetto a quella precedente, i ragazzi mi stanno mettendo ancora più in difficoltà. Anche quelli che sono arrivati per ultimi si stanno allineando agli altri e hanno portato entusiasmo, alzando la qualità degli allenamenti. Questo è positivo perché così sai che, al di là di quello che scegli, non sbagli. Poi, si sa, la formazione giusta la si conosce solo al 95’. Sono contento di allenare calciatori maturi e adulti. Chi ha accettato il progetto Bari sapeva che avrebbe dovuto conquistarsi il posto da titolare. Simeri? E' entrato in due partite e ha fatto due gol, il secondo ha portato i tre punti. Sono contentissimo per lui, ma non è l’unico che mi sta mettendo in difficoltà. Antenucci? Sta bene, è al pari degli altri compagni: un valore aggiunto per noi. Poi capiremo se farlo partire dal primo minuto o meno. Terranova? La fase difensiva è collettiva. Non è il singolo giocatore a far la differenza, se subiamo poco è perché c'è la partecipazione di tutti".

IL CAMPIONATO -"Al 99% le vittorie si conquistano attraverso le prestazioni. E’ difficile vincere senza meritare, alle volte invece puoi perdere in maniera immeritata. Sono contento se vinceremo, ma so che per avere la meglio bisognerà fare qualcosa di concreto. Il campionato? Non faccio previsioni. Onestamente non ha senso guardare più in là della partita di Catania. Abbiamo un obiettivo e dobbiamo ragionare di settimana in settimana. Alla fine capiremo quanti punti abbiamo fatto. E’ difficile capire ora se sarà un campionato livellato o meno. Serve sempre equilibrio, anche nelle valutazioni", ha concluso Mignani.