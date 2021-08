Bari, Mazzotta: “Una piazza come questa non si può rifiutare. In C serve cazzimma”

Le dichiarazioni rilasciate da Antonio Mazzotta: l'ex esterno del Palermo si è legato al Bari fino al 2023

Lo scorso 4 agosto l'ufficialità: Antonio Mazzotta è un nuovo calciatore del Bari. Nel dettaglio, l'esterno palermitano ha firmato un contratto che lo legherà al club biancorosso fino al 30 giugno 2023. "Bari per me è stata una scelta facile; i tempi poi si sono allungati per questioni burocratiche, ma la volontà non è mai stata in discussione. Questo stadio e questo pubblico poi sono speciali, giocarci carica sia la squadra di casa, ma anche gli avversari, è un piacere giocarci", ha dichiarato l'ex Palermo ai microfoni del sito ufficiale del Bari.

"Sin dalla prima chiamata del DS Polito mi sono subito messo a disposizione perchè una piazza come questa non si può mai rifiutare. Mi ha subito ammonito sul fatto che senza il gruppo non possiamo andare da nessuna parte; un bel gruppo è la base per costruire qualsiasi percorso. Mi ha chiesto di dare sempre il 100%, in allenamento come in partita, alla fine tireremo le somme. Lo spogliatoio poi mi ha accolto benissimo, facendomi sentire subito a casa", ha proseguito.

"In carriera ho fatto sia il quinto che il quarto di difesa; mi piace spingere sulla fascia, mi ritengo un generoso, ma sono poi gli altri a dovermi giudicare. Anche se sono solo ai primi allenamenti mi sembra chiaro che al Mister piaccia giocare sugli esterni come anche il bel gioco sviluppato palla a terra. Poi bisogna andare più forte degli altri, è fondamentale, specie nel Girone C; bisogna metterci quel qualcosa in più, avere più 'cazzimma' degli altri, non bastano le doti tecniche", ha concluso.