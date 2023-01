Bari, Mazzotta sfida il Palermo: “Gara speciale, ma darò tutto per questa maglia”

"Finalmente abbiamo vinto in casa". Così Antonio Mazzotta , intervistato ai microfoni di "Radio Bari" dopo la vittoria conquistata contro il Parma fra le mura amiche dello Stadio "San Nicola". Fra i temi trattati dal terzino del Bari , la prova offerta dalla squadra di Michele Mignani in occasione della ventesima giornata del campionato di Serie B . Ma non solo; il calciatore originario di Palermo si è espresso anche in vista della sfida contro la squadra di Eugenio Corini , in programma venerdì sera al "Renzo Barbera".

"Sapevamo di affrontare una grande squadra, ricca di individualità. Siamo scesi in campo con la voglia di fare una grande prestazione, ripartendo alla grande, e l’abbiamo fatto. Questo successo è un bel segnale, soprattutto per il nostro gruppo. Ma la testa è già rivolta al Palermo. Per me sarà una gara dal sapore particolare, ma io gioco nel Bari e darò tutto per questa maglia. Il mio futuro? Io voglio restare a Bari, mi trovo benissimo in questa città", ha concluso Mazzotta, che ha vestito la maglia del Palermo nella stagione 2018-2019, dopo essere cresciuto nel settore giovanile rosanero.