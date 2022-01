Bari, parla l’ex Palermo Mazzotta: “Rinvio? Situazione complicata, noi saremo pronti”

Le dichiarazioni di Antonio Mazzotta, laterale del Bari ed ex Palermo, riguardo alla decisione dell'ulteriore rinvio delle gare di Serie C. Si ritornerà in campo il 24 gennaio

⚽️

Antonino Mazzotta, laterale ex Palermo ed attualmente in forza al Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della decisione della Lega Pro sull'ulteriore rinvio delle gare di Serie C.

Il Consiglio di Lega Pro, presieduto da Francesco Ghirelli, ha deliberato di posticipare la terza giornata di ritorno a causa del dilagare dei contagi da Covid-19 nelle compagini di terza serie.

Di seguito le parole del terzino palermitano, intervenuto ai microfoni di "RadioBari":

"La ripresa è stata complicata, come per tutte le squadre. Il nostro obiettivo è quello di rimetterci subito in forma, quando ci diranno di giocare ci faremo trovare pronti. Rinvio? Non so che dire, immagino sia complicato per chi deve prendere decisioni, a noi spetta solo allenarci. Non possiamo avere la certezza che la prossima settimana andrà meglio, c'è un po' di confusione"