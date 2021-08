Bari, Mazzotta: “La mia prima volta in Serie C, speriamo di uscirne presto”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dall'esterno del Bari, che ha firmato un contratto fino al 2023

Lo scorso 4 agosto l'ufficialità: Antonio Mazzotta è un nuovo calciatore del Bari . Nel dettaglio, l'esterno palermitano ha firmato un contratto che lo legherà al club biancorosso fino al 30 giugno 2023. Intervenuto in conferenza stampa, l'ex calciatore del Palermo si è espresso in vista della sfida contro il Potenza , in programma lunedì sera allo Stadio "San Nicola". Ma non solo...

SERIE C -"E' il primo anno che faccio in C. Ma quando sei a Bari non guardi la categoria. Devi essere motivato e fare bene. Speriamo di uscire il prima possibile dalla C, fare bene e portare la piazza dove merita. Mi auguro di fare anche qualche assist per gli attaccanti. Da parte mia c'è voglia di rilancio, perché l'anno scorso non è andata bene. Al San Nicola ho giocato tante volte da avversario. Come dimenticare la curva del Bari, che caricava anche gli avversari. Ti fa sentire giocatore e ti fa dare il cento per cento. Ricordo la brutta sconfitta in casa col Crotone nei playoff di qualche anno in B. Ora ci servirà l'aiuto di tutti, fare gruppo tutti insieme non soltanto nella squadra".