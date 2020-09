Bari, Marras si presenta: “Vogliamo la Serie B, io qui per un motivo ben preciso”

Nella giornata di martedì l’ufficialità: Manuel Marras è un nuovo giocatore del Bari.

L’esterno offensivo ex Livorno ha firmato un contratto che lo legherà al club pugliese per i prossimi tre anni, fino al 30 giugno 2023. E nella giornata di oggi è stato presentato alla stampa. “Quando uno arriva a Bari, capisce che la piazza vuole vedere la propria squadra arrivare in alto. E il nostro obiettivo deve fare il massimo e portare la squadra in Serie B. Per questo Bari è stata una scelta positiva che mi farà migliorare la carriera”, sono state le sue parole.

“Io salto l’uomo spesso e volentieri, la mia caratteristica è l’uno contro uno e dall’anno scorso sono migliorato anche sotto porta. È stato fatto un lavoro importante con il Pescara, grazie anche al lavoro di mister Pillon, poi l’anno scorso è stata la mia consacrazione. Ho già giocato con Perrotta, Celiento, Ciofani e Maita e il gruppo positivo, fatto di bravi ragazzi. Poi conosco anche Auteri e proprio la sua presenza mi ha fatto scegliere questa piazza”, ha concluso.