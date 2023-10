Bari, Marino si presenta: “Maglia più pesante di altre. Voglio un calcio propositivo”

"Voglio fare un calcio aggressivo e propositivo, palleggiando e verticalizzando quando è il momento". Lo ha detto Pasquale Marino , intervenuto questa mattina in conferenza stampa. Diversi i temi trattati dal nuovo tecnico del Bari , che nella giornata di lunedì ha firmato un contratto che lo legherà al club pugliese fino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo: dalle prestazioni offerte fin qui da Brenno e compagni in campionato, agli obiettivi personali in vista del proseguo della stagione. "Capisco che nell'ambiente ci sia un po' di delusione per il momento e che ci si aspettasse un allenatore che aveva vinto i campionati. Io però punto a far bene", le sue parole.

OBIETTIVI -"Qualcosa è successo e i giocatori non hanno espresso il massimo delle loro potenzialità. Ogni allenatore ha le proprie idee, devo cercare dei concetti per fare il calcio che ho sempre fatto. Cercheremo di dare l'abito giusto per sfruttare l'organico che abbiamo a disposizione. Il mio obiettivo è fare un calcio propositivo, cercando di mettere le mie conoscenze a disposizione dei ragazzi. Quando allenavo il Frosinone c'erano Ciofani e Dionisi che giocavano bene vicino, non potevo spostarli per fare il mio modulo. Cerco sempre di far rendere al meglio i giocatori che abbiamo in organico, mi adatterò in base al materiale umano che ho a disposizione. Io credo di poter riuscire a lavorare bene con questo gruppo, ho visto in loro la voglia e l'entusiasmo. Anche i ragazzi soffrono questa situazione, la maglia del Bari è più pesante rispetto ad altre e ci sono responsabilità".