Bari, Mallamo ammette: “Rigore vs Avellino? A volte gli arbitri sbagliano”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista del Bari dopo il pari ottenuto contro l'Avellino: 1-1 il risultato finale

"Loro hanno interpretato la partita mettendo molto furore agonistico e pressandoci bene, impedendoci di muovere la palla. Siamo riusciti ad andare in vantaggio, la sfida si era incanalata nel vero giusto. Ci è sfuggita la vittoria, ma quando giochi contro un avversario tosto l'importante è portare a casa punti". Lo ha detto Alessandro Mallamo . Il centrocampista del Bari , intervenuto ai microfoni di "Radio Bari", ha analizzato la prestazione offerta dagli uomini di Michele Mignani contro l' Avellino , in occasione del match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C . Un pareggio, quello ottenuto dagli ospiti, che permette ai Galletti di mantenere comunque la vetta della classifica del Girone C , a +5 dal secondo posto occupato dal Palermo .

"Il rigore? Io cerco di buttarmi negli spazi, Antenucci ha qualità e ha messo la palla giusta, così sono riuscito a procurarmi il rigore. Era fallo? Non lo so, ma penso che sia irrilevante parlarne dopo la partita, gli arbitri a volte commettono errori. L'Avellino è una delle compagini costruite per stare nella parte alta della classifica, ma ci sono varie squadre che possono rimanere davanti. Pensiamo alle prossime gare provando a chiudere in testa il girone d'andata. Quando vieni in questi campi è sempre difficile, in tutti i modi cercano di complicarti le cose, siamo stati bravi a mantenere la calma. Il gol dell'Avellino? L'azione è stata veloce, poteva essere in fuorigioco come no. Dopo guarderò l'episodio, ma gli errori si fanno. Pensiamo alla prossima partita", ha concluso Mallamo.