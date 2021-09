Bari, Maita: “Vogliamo la vittoria con il Catania, impensabile fallire l’obiettivo”

Le parole del centrocampista biancorosso in vista dell'atteso match contro il Catania

Queste le parole di Mattia Maita, mezzala del Bari che ha presentato il prossimo importante impegno di Serie C che vedrà impegnati i biancorossi contro il Catania. La formazione guidata da Michele Mignani è partita con due vittorie e un pareggio nelle sue prime tre uscite di campionato, collezionando un bottino complessivo di 7 punti. Una partenza ideale per la compagine pugliese, che nell'incontro del 'Massimino' punta a centrare il terzo successo consecutivo. Di fronte troverà un Catania in cerca di riscatto dopo l'eliminazione al secondo turno della Coppa Italia contro il Catanzaro, al termine di una partita giocata comunque ad armi pari dagli uomini di Francesco Baldini.