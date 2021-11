Bari, Maita: “Siamo un gruppo forte. Continuità fondamentale per vincere”

Le dichiarazioni del centrocampista dei pugliesi che ha commentato la bella vittoria di Andria

Il Bari viaggia a gonfie vele e risponde alle sollecitazioni del Palermo che insegue. I ragazzi di Mignani dopo qualche match in cui hanno palesato qualche problema sono finalmente tornati a vincere in maniera convincente, in una sfida contro la Fidelis Andria che avrebbe potuto nascondere qualche insidia.

I pugliesi si stanno dimostrando una grande corazzata capace di affrontare nella migliore maniera le difficoltà che sono inevitabili nel percorso stagionale. Nella giornata odierna è intervenuto il play della capolista Mattia Maita ai microfoni di RadioBari sottolineando come sarà fondamentale l'apporto di tutti per raggiungere l'obiettivo prefissato a inizio stagione.

Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, era un derby, c'era tanta gente allo stadio, abbiamo messo tutto in campo, ci siamo stretti tra noi e abbiamo capito che la scorsa partita non eravamo stati brillanti, ma l'importante sono i tre punti. Quest'anno bisogna avere equilibrio, ci sta la settimana dove fai meglio e dove sei sottotono ma l'importante è raggiungere l'obiettivo: vorrei che questo si capisse al di fuori, perché non è facile con nessuno. Gente come Paponi, che fino ad oggi ha avuto meno spazio si è sempre allenato a duemila e ha dimostrato di essere un grande calciatore, abbiamo bisogno di tutti: siamo un gruppo forte, ma bisogna avere la mentalità di Andria".