Bari, Maita: “Palermo squadra forte, in alto non a caso. Mignani top, lo ringrazio”

Mattia Maita, centrocampista del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della gara vinta dai galletti contro il Taranto, si sofferma poi sul prossimo impegno contro il Palermo

"E' stata una bella partita, ci tenevamo tanto a vincere e a regalare gioia ai tifosi. Siamo molto contenti. I commenti positivi di Mignani e tifosi? Se ho sempre fatto la C è perchè l'ho meritata. Spero di andare su con il Bari e rimanerci per tanti anni. Questo è quello che penso realmente. Nella sua carriera ognuno merita quella che raccoglie. Con il mister c'è molta stima, lo ringrazio per quello che ha detto, cercherò di dare tutto me stesso come ho fatto finora. Nell'organico abbiamo giocatori molto importanti che hanno fatto categorie superiori e sanno l'importanza di giocare qui e di raggiungere l'obiettivo. Così riusciamo ad essere concentrati. Poi ci sono state partite brillanti e meno. Siamo una squadra forte, dobbiamo giocare sempre per vincere. Quella con il Palermo sarà una partita importante ma non fondamentale, chiudiamo il girone d'andata, come abbiamo sempre fatto. Sono forti, se stanno in alto, non è mai per caso. Cercheremo di dare tutto per arrivare ai 3 punti"