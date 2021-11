Bari, Maita: “Palermo molto forte, Catanzaro agevolato. Girone C non è passeggiata”

Le parole del centrocampista del Bari, Mattia Maita, dopo il ko maturato dai galletti contro la Juve Stabia

1-0: è questo il risultato della sfida tra Juve Stabia e Bari, andata in scena sabato al "Menti". Secondo ko consecutivo in trasferta per i galletti, che restano al comando del Girone C, ma vedono avvicinarsi Monopoli, Palermo e Catanzaro, ora a -4. Un risultato analizzato sulle frequenze di "Radio Bari" dal centrocampista biancorosso, Mattia Maita.

"Sono partite che possono capitare nell'arco di un campionato. Non è che ci siamo impegnati di meno: capita che una partita vada male. Le sconfitte aiutano a crescere. Il campo in sintetico? Francavilla è un campo a parte. Quello di Castellammare invece non è male. C'è una fase di adattamento al campo, noi ci alleniamo e giochiamo sul campo naturale. Il campionato? Sapevamo non fosse una passeggiata. Non ci aspettavamo di fare due sconfitte. E' normale che le altre ne approfittino, ma stiamo tranquilli. L'equilibrio è importante. Non siamo ciucci adesso, non eravamo fenomeni prima".