Bari, Maita: “Entusiasmo alle stelle. Esordio Parma? Primo pensiero è stato Buffon”

Il Bari prepara la prossima stagione agonistica dopo la promozione in Serie B . Alla guida tecnica dei Galletti è stato confermato l'allenatore Michele Mignani , artefice della vittoria del girone C di Serie C. Proprio circa il prossimo torneo cadetto, il centrocampista Mattia Maita ha parlato del Parma , primo avversario dei pugliesi in Serie B , nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di RadioBari. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Non vedo l'ora di iniziare. L'entusiasmo è alle stelle, la curiosità di conoscere il livello di giocatori che prima vedevo solo in TV. Si comincia col Parma? Il primo pensiero è stato Buffon. Un mostro sacro, che emozione giocarci contro. Vogliamo un bel risultato per partire col piede giusto. Sappiamo che sarà un anno difficile, ci sono tante squadre attrezzate. L'importante è avere tanto entusiasmo, sappiamo che non possiamo regalare nulla, in C potevi permetterti due errori, qui ne basta mezzo e prendi gol".