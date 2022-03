Bari, Maita: “Contro il Catanzaro importante, non decisiva. Altre squadre per la B”

Mattia Maita, centrocampista del Bari ha espresso il suo parere riguardo il prossimo big match contro il Catanzaro. Il Bari affronterà i giallorossi a casa loro.

Mattia Maita , centrocampista del Bari classe 1994, è intervenuto durante l’ultima conferenza stampa per esprimere la sua opinione in merito alla prossima partita contro il Catanzaro , nonché sua ex squadra. Il big match si disputerà Domenica 13 marzo alle ore 17.30 presso le stadio “ Nicola Ceravolo ” di Catanzaro.

Sulla partita contro il Catanzaro: ”Dopo tanti anni lì avevo bisogno di cambiare. Mi hanno cresciuto ed ho sempre detto che è la mia seconda casa: sarà una partita speciale. La sfida è importante ma il campionato non si decide domenica, mancheranno sette partite e ci sono anche le altre squadre, sarà veramente dura. In questo momento tutte valgono doppio perché chiunque dà il massimo. Gli aspetti sono tanti, è arrivata gente nuova e serviva tempo per conoscersi, siamo stati anche sfortunati perché con il Messina meritavamo di vincere e abbiamo perso. Sta a noi dare qualcosa in più, ci siamo ritrovati e cerchiamo sempre di vincere. Sarà una partita bella ed emozionante, quello stadio mi ha dato tanto. Non badiamo a cosa dicono da lì, pensiamo a noi stessi perché facciamo un bel gioco e dopo ogni sfida studiamo gli errori compiuti. Il mio obiettivo è fare bene, vorrei avere qualche gol in più perché faccio una fatica incredibile a segnare: però il noi è più importante dell'io.Vorrei trasmettere l'entusiasmo che abbiamo noi, mi piacerebbe avere più trasporto emotivo, ho visto dei video della piazza di Bari clamorosi. Non dico che vorrei 50.000 persone, ma i 20.000 con il Foggia sono stati bellissimi, penso servirebbe anche questo nel finale di stagione".