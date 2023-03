Bari, Maita: “C’è entusiasmo, stiamo facendo qualcosa di straordinario”

"C'è molto entusiasmo, sappiamo quello che stiamo facendo". Lo ha detto Mattia Maita , intervistato ai microfoni di "RadioBari". Tre vittorie di fila contro Brescia , Venezia ed Ascoli , sei risultati utili consecutivi: è un momento certamente positivo per il Bari di Michele Mignani , che occupa attualmente il terzo posto della classifica di Serie B a quota quarantanove punti, a -1 dal Genoa , seconda della classe.

"Tre vittorie di fila in una settimana sono qualcosa di straordinario. Siamo veramente contenti, non era facile. Da neopromossi c'era un po' di timore, ma stiamo dando certezze. Nelle ultime gare è cambiato il modo in cui gli avversari ci affrontano, i punti valgono doppio e le squadre ci aspettano di più", le sue parole.