Bari, Maita avvisa il Palermo: “Perdere non piace a nessuno. Vogliamo solo vincere”

Maita ha siglato il gol vittoria in Bari-Avellino. I biancorossi sono già promossi in Serie B ma non hanno intenzione di fare favori a nessun'altra squadra

Mediagol ⚽️

Mattia Maita, centrocampista del Bari, ha deciso la sfida contro l'Avellino con bellissimo tiro dalla lunga distanza, come riportato da tuttobari.com a fine gara ha dichiarato:

"Il gol? Ho pensato subito a tirare in porta. Il trenino? Ci abbiamo pensato in settimana, chiunque avesse fatto gol lo avrebbe fatto. Sono stato io il fortunato, è stato fantastico. L'ho sempre detto, mancava solo il gol. Avrei preferito farlo un po' prima ma prendiamo ciò che abbiamo realizzato. Perdere non piace a nessuno, anche se abbiamo raggiunto l'obiettivi ci alleniamo sempre al massimo per ottenere a vittoria. Anche chi ha giocato meno ha dato dimostrazione di quanto sia forte questo gruppo. Mentalmente siamo stati forti. Chiunque gioca sa che deve dare tutto se stesso. Maita in Serie B? Un momento che aspetto da anni. Spero di potermelo godere al massimo e di raggiungere l'obbiettivo che ci prefisseremo".

L'ultima gara di campionato del Bari sarà al "San Nicola" contro il Palermo il 24 aprile.