Bari, Maita: “Abbiamo un obiettivo e siamo vicini, Serie B per i tifosi”

Le dichiarazioni di Mattia Maita, centrocampista del Bari, al termine della gara vinta dai galletti contro la Juve Stabia

Il Bari conquista la terza vittoria di fila e vola verso la Serie B , i punti di distanza dal Catanzaro sono adesso dieci. La compagine guidata da Michele Mignani ha superato la Juve Stabia nell'ultimo turno del girone C di Serie C , con la rete firmata dal bomber Mirco Antenucci . Al termine del match del "San Nicola", il centrocampista biancorosso Mattia Maita è intervenuto ai microfoni di TuttoC, di seguito le sue dichiarazioni:

"Sono contento per la vittoria e per aver aggiunto un altro mattoncino al palazzo che stiamo costruendo. Sapevamo di andare ad affrontare una squadra che poteva metterci in difficoltà, loro sono venuti qui a fare la loro partita. Siamo stati bravi ad aspettare il momento giusto. Manca sempre meno, adesso testa a domenica: vogliamo regalare questa gioia a tutti i tifosi, alla società e anche a noi dopo un anno di sacrificio. Abbiamo un obiettivo in testa, piano piano ci stiamo arrivando"