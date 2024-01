Bari, Lulić si presenta: “Pronto per la Ternana, tifosi meravigliosi e caldi”

Le dichiarazioni rilasciate dal nuovo centrocampista del Bari in vista della sfida in programma sabato: "Vogliamo i tre punti".

"Devo migliorare in zona gol. Lo so che devo tirare di più, cercherò di fare questo". Così Karlo Lulić, intervenuto in sede di conferenza stampa. Diversi i temi trattati dal centrocampista classe 1996, approdato alla corte di Pasquale Marino a titolo definitivo dal Frosinone: dalla sfida contro la Ternana, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "San Nicola", alle sue caratteristiche. Ma non solo...

I TIFOSI - "Non vedo l'ora di vedere sabato come si sta qui: so che ci sarà un'atmosfera calda, con tifosi meravigliosi. Speriamo di regalare tre punti. La maglia numero 14? Mi piace, non c'è un significato particolare. Vedo grandi qualità, spero che tutti diano il meglio di sé. Dobbiamo tirar fuori tutto quello che abbiamo dentro e fare cose positive insieme. Idolo? Mi è sempre piaciuto Kakà".

MODULO E RUOLO -"Maiello? E' un mio grande amico. Siamo stati poco insieme, ma siamo stati vicini a Frosinone: mi ha accolto qua benissimo, lo ringrazio. Modulo? Il 4-3-3 è il mio modulo, mi trovo benissimo. Mi piace venire a palleggiare, ma attacco anche la profondità. Sono pronto a dare tutto ciò che vuole il mister. Il mio ruolo preferito è quello di mezz'ala, ma mi adatto facilmente. Non ho problemi a giocare da mediano o trequartista: anche se devo stare in porta, sono pronto (ride, ndr). Aspettative? Di Bari mi hanno parlato Cheddira e Frattali. Lo so che c'è una responsabilità, sono pronto a prenderla".

L'INFORTUNIO -"Mi sento veramente bene: mi sono ripreso già da cinque mesi, mi alleno normalmente. Ora ho bisogno del ritmo partita. Se mi è mancato il salto di qualità? Alla Sampdoria è stato difficile, ero molto giovane, non mi sono trovato bene. Ero in un altro paese. A Frosinone ho fatto due stagioni benissimo, prima dell'infortunio. Sono stato sfortunato, ora cercherò di tornare più forte di prima", ha concluso l'ex Frosinone.

