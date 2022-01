Bari, l’ex Volpi: “Biancorossi la grande favorita. No al ritorno a porte chiuse”

Sergio Volpi, ex centrocampista del Bari, si sofferma sul percorso in campionato della compagine di Michele Mignani, attualmente prima in classifica nel girone C

"Alla ripresa servirà la stessa cattiveria e concentrazione. In questo momento l'importante è riprendere in sicurezza per il bene di giocatori, staff e la gente che va allo stadio. Ritornare a porte chiuse non sarebbe il massimo. Se bisognerà giocare di più tra febbraio e marzo non cambia nulla, serve lavorare come hanno fatto. L'attesa è lunga ma non tutte le squadre sono nella stessa situazione. Bisogna avere ben in testa l’obiettivo da raggiungere. Per me il Bari è la grande favorita, poi le altre cercheranno lo sgambetto, facendo la partita della vita. I biancorossi devono giocare per se stessi, senza guardare gli altri. E’ una squadra costruita per vincere il campionato.’ prima e si lotta per vincere, anche se giochi poco, puoi essere protagonista. Sono riusciti a portare a casa i risultati anche nei momenti di difficoltà. Hanno avuto la continuità, che è mancata gli anni scorsi. Mignani? Sta dimostrando di essere ottimo allenatore. Dimostra di sapere quello che vuole e non guarda in faccia a nessuno. Per lui parlano i risultati e sicuramente mi auguro che il Bari possa festeggiare a fine anno un traguardo importante".