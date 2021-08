Bari, Maiellaro: “Botta top, in Serie C serve qualità. Ternana in B con Falletti”

Il Bari si appresta ad affrontare il terzo campionato di fila in Serie C, con l'obbligo di puntare alla promozione diretta in Serie B. Tra delusioni e voglia di rivalsa, i "Galletti" aspirano a recitare un ruolo da protagonista in Lega Pro

⚽️

Tra le squadre che puntano dichiaratamente alla promozione diretta in Serie B vi è certamente il Bari del patron De Laurentiis.

La compagibe puglise, dopo la delusione incamerata la scorsa stagione nei playoff, è intenzionata a ritentare il salto di categoria.

I "Galletti", in Lega Pro, sono reduci da due annate caratterizzate da prestazioni e risultati al di sotto delle aspettative, con la conquista di due secondi posti consecutivi, alle spalle di Reggina prima, nella stagione 2019-2020 e lo scorso campionato dietro la corazzata Ternana.

"Il Bari fa bene a puntare sull’alta qualità. Lo scorso anno la squadra era piatta, quando l'ho vista all’opera mi sono spesso annoiato. Speriamo che ci sia un’inversione di tendenza. Avere giocatori di talento è anche una forte motivazione per i tifosi, che hanno assolutamente bisogno di qualcuno che li faccia divertire. Sul piano tattico, una squadra come il Bari, che spesso si ritrova di fronte avversari abbottonati, ha bisogno di giocatori che si prendano il rischio di dribblare qualcuno per creare superiorità numerica. La Ternana lo scorso anno ha fatto la differenza soprattutto con il sudamericano Falletti. Speriamo che nel Bari ci sia un giocatore così".