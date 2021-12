Bari, l’ex Mora: “E’ l’anno buono? Diciamolo piano. Ecco cosa serve per vincere”

Le dichiarazioni rilasciate da Nicola Mora, ex calciatore del Bari, attuale capolista del Girone C di Serie C

"Questo è l'anno buono per il Bari? Facciamo gli scongiuri e diciamolo piano perché sono anni che soffrono". Lo ha detto Nicola Mora, intervistato ai microfoni di "TMW Radio". L'ex difensore del Bari, che ha indossato la maglia biancorossa dal 2002 al 2007, ha detto la sua sulle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Michele Mignani, attuale capolista del Girone C di Serie C, reduce dalla vittoria conquistata contro il Latina. Fin qui, Mirco Antenucci e compagni hanno ottenuto trentasei punti, frutto di undici vittorie, tre pareggi e solo due sconfitte. "A Bari tutti meritano altre categorie: la società per gli investimenti fatti, la gente per la passione e il club in generale per il blasone che ha. Per uscire dalla Serie C servono programmazione, serietà, tempo e un pizzico di fortuna. In quanto a sorte, ha pagato a caro prezzo negli anni passati. Speriamo che la ruota giri nel verso giusto in modo da vedere il Bari in cadetteria il prima possibile", le sue parole.