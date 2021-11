Bari, l’ex Donati: “Antenucci? Altra categoria. Polito top, Mignani ha un merito”

Le dichiarazioni rilasciate da Massimo Donati, ex centrocampista fra le altre di Palermo e Bari

"Mi sembra che a Bari sia stato fatto un lavoro molto importante da Polito nella costruzione della squadra e da Mignani nell’amalgamare bene i calciatori messi a disposizione dalla società, trovando quella continuità che serve per creare entusiasmo. L’accoppiata Polito-Mignani secondo me è stata azzeccata sotto tutti i punti di vista e questo lo dimostra anche la reazione avuta ai momenti negativi giunti sin qui". Parola di Massimo Donati . L'ex centrocampista fra le altre di Bari e Palermo , intervistato ai microfoni di 'TuttoBari', ha detto la sua sulle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Michele Mignani , attuale capolista del Girone C di Serie C , e da Mirco Antenucci . Ma non solo...

"Il Direttore è stato eccezionale e lo è al momento nella gestione della squadra. Molti credono che il DS debba solo costruire la rosa e modificarla a gennaio, ma invece non è così: il Direttore Sportivo deve essere sempre sul pezzo ed essere un tutt’uno con l’allenatore. Polito ha detto una frase in cui Ds ed Allenatore devono camminare sempre assieme perché così facendo si ottengono risultato ed ha ragione perché in una piazza come Bari tutto ciò è fondamentale. Antenucci? E' un calciatore di altra categoria e le sue qualità non possono mai essere messe in dubbio. È anche vero però che se un giocatore di un suo calibro vive momenti di appannamento può stare fuori, non succede nulla e anzi, dai un segnale al gruppo ed alla piazza che bisogna andare sempre a mille all’ora. Antenucci ha reagito alla grandissima, da giocatore vero e credo che Mignani, che ritengo un ottimo allenatore, abbia gestito benissimo anche questa situazione", ha concluso Donati.