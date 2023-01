Bari, l’ex Del Grosso: “Palermo? Errore pagato caro, troppa frenesia. Cheddira…”

"Sinceramente pensavo ad una partita scoppiettante, dinamica e ricca di cambi di fronte, invece è stata una sfida a scacchi con squadre abbastanza chiuse. Adesso bisogna reagire subito perchè la sconfitta, il non riuscire a giocare come sempre, inevitabilmente ti fa calare la concentrazione e rimanere male. Cheddira? Ha sempre fatto bene, risultando l'uomo partita. Questa volta ha sbagliato al momento della conclusione, peccato visto anche lo scatto impressionante che ha bruciato il difensore. Purtroppo è la legge del calcio, se sbagli poi spesso l'avversario ti punisce. Il rosso? Non me l’aspettavo, non è da lui".

"Chi sostituirà Cheddirà farà bene. Potrebbe essere un richiamo importante per chi non sta giocando come Antenucci. Per me lo butta dentro, forse questo è il momento giusto. Sarà bello carico e riposato. Poi ha sempre rispettato le scelte di allenatore e società ma soprattutto dei compagni. Modulo? Immagino il 4-3-2-1, ha tanti giocatori che possono riempire gli spazi tra centrocampo e attacco, non facendo scendere gli esterni avversari. La sfida contro il Perugia? Gli umbri sono una squadra mai doma, cercano sempre di rimanere in partita. Sarà un match pericoloso, attenzione alle loro ripartenze. Si devono salvare e risalire in classifica, daranno quel qualcosa in più. Castori studierà la gara, cercando i punti deboli del Bari. Immagino possa aggredirli, limitando il loro punto di partenza, il fraseggio. Per i biancorossi, invece, sarà importante la mentalità, vengono da un ko immeritato", ha concluso Del Grosso.